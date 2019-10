"Não volto para casa. Estou farto": jovem acusado de roubo deixa mãe em lágrimas na CMTV

Francisco, o jovem de 16 anos acusado de assaltar a pastelaria da própria mãe, em Odivelas, enviou uma nova mensagem de vídeo à, onde garante não querer voltar para casa.Nas imagens, o jovem garante estar ciente da sua decisão e afirma não querer regressar a viver com a família. "Estou cansado das atitudes da minha mãe. (...) Um dia antes de fugir de casa o meu pai disse que me queria meter numa instituição. (...) Já não consigo viver com o meu padrasto. Dava-me bem com ele mas passei a odiá-lo", justificou-se.O jovem, cujo paradeiro e da namorada, B. - também ela acusada de assalto - é desconhecido, reforçou o sentimento que nutre pela mãe e pelas irmãs, apesar de não querer voltar a casa. "Eu amo a minha mãe. Estou preocupado com ela, estou chateado com ela, estou lixado com ela, mas amo-a. A ela e às minhas irmãs", atirou Francisco."Quero ter a minha vida. Quero passar pelas dificuldades e aprender", disse ainda.