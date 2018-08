População protege veículo dos bombeiros durante incêndio em Santarém

Imagens mostram populares a combater as chamas sem bombeiros à vista.

15:38

Um vídeo publicado no Facebook este domingo mostra um grupo de populares a combater as chamas numa zona de floresta em Santarém.Nas imagens, é possível ver a população a defender um veículo dos bombeiros, sem operacionais à vista."Bombeiros municipais no seu melhor! Bombeiros abandonam o carro e incêndio fica entregue aos populares que inclusive salvaram a viatura!", é dito no texto que acompanha o vídeo e que já conta com mais de cinco mil visualizações.está a tentar entrar em contacto com os Bombeiros Municipais de Santarém mas, para já, desconhecem-se os contornos que levaram a esta situação.