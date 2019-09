Populares tentam salvar homem atacado por touro nas festas da Moita. Veja as imagens

A primeira noite das festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita, ficou marcada por cinco pessoas feridas, duas delas colhidas por touros na largada noturna (entre as 01h00 e as 03h00 da madrugada).



Um vídeo amador, a que o Correio da Manhã e a CMTV tiveram acesso, captou os momentos que se seguiram à colhida de um homem, que parece estar inanimado no chão. O animal investiu e derrubou o homem. O touro acabou por se afastar e a vítima é retirada do local por outros populares.





Segundo o comandante da corporação de bombeiros da Moita, Sérgio Moura, este homem sofreu apenas algumas escoriações, ferimentos que foram considerados ligeiros. Já um outro também foi assistido a ferimentos ao nível das pernas, também após ter sido colhido. Ambos foram transportados para o Hospital do Barreiro.Além destes, os bombeiros prestaram ainda socorro a outras três pessoas, devido a pequenos incidentes. Estas foram tratadas no posto médico avançado que os bombeiros da Moita têm instalado no recinto das festas, que começaram esta sexta-feira e terminam no próximo domingo.As festividades vão ser marcadas pela realização de mais nove largadas de touros.