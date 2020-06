Prédio que gerou confrontos em Lisboa fechado com tijolos para bloquear entrada de ocupas

O edifício que esta segunda-feira foi palco de tensão e violência após seguranças terem tentado despejar cerca de 13 pessoas que ali pernoitavam ilegalmente está esta terça-feira a ser bloqueado com tijolos para impedir a entrada de ocupas.O ambiente esta terça-feira apresenta-se calmo após a PSP ter sido levada a usar gás pimenta na véspera e ter recorrido a bastões para reprimir, uma multidão furiosa com o despejo do Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios, Lisboa.O edifício estava a ser usado como centro de apoio a pessoas carenciadas, porém, os proprietários do mesmo decidiram despejar as pessoas que ali entravam ilegalmente.Como resultado dos confrontosm além de vários feridos, duas pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar. Uma mulher ficou com um ferimento na cabeça e um homem sofreu várias escoriações, também na cabeça. Ambos precisaram de levar pontos.