Vídeo mostra confrontos durante 'Sunset' no Gerês. Duas pessoas ficaram feridas

Um vídeo mostra os confrontos entre várias pessoas que se encontravam num evento de música durante a noite deste domingo, na Freguesia de Rio Caldo, no concelho de Terras de Bouro, Gerês.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Gerês, dessa rixa resultaram dois feridos leves.Os desacatos ocorreram cerca das 21h00 e obrigaram à intervenção de uma patrulha da GNR. No entanto, não houve detidos. "Não se sabe o que esteve na causa destes desacatos", avançou a mesma fonte.Este domingo foi a sexta edição do evento 'Gerês Sunset', um festival que decorreu entre as 15h00 e as 23h59.