Tromba de água junto à costa causa susto na Madeira

Fenómeno no mar foi filmado e fotografado por várias pessoas, em Santa Cruz.

19:20

Uma enorme tromba de água, a sair de uma nuvem cinzenta foi esta quinta-feira avistada no mar junto à costa da Madeira, na zona de Santa Cruz.



Várias pessoas publicaram nas redes sociais fotos e vídeos que mostram a dimensão do fenómeno, que chegou a assustar os moradores.



Os bombeiros de Santa Cruz dizem ao CM ter tido conhecimento do caso, que aconteeu ao final da tarde, mas não há registo de danos ou de pedidos de ajuda.