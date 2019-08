Vaca à solta na A19 surpreende condutores em Leiria

Um vídeo mostra uma vaca a "passear" na berma da Autoestrada 19, em Leiria, durante a tarde desta quarta-feira.



Segundo informações do CDOS de Leiria, o alerta às autoridades foi dado às 18h42. No local estiveram os Bombeiros Municipais de Leiria e a PSP de Leiria.



Nas redes sociais têm circulado vários vídeos do animal na Autoestrada.



Em atualização