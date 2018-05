Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo chocante mostra duas mulheres a serem atropeladas no Montijo

Condutor fugiu do local sem prestar auxílio. Imagens podem ferir os mais sensíveis.

16:54

Duas mulheres de 70 e 75 anos foram brutalmente atropeladas no domingo no Montijo quando passavam numa passadeira junto a um supermercado. O condutor fugiu e está a ser procurado pelas autoridades.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 16h40 de domingo e as duas vítimas acabaram por ser transportadas com ferimentos graves para o hospital.



O momento foi registado por uma câmara do sistema de videovigilância daquele espaço comercial. Nas imagens, é possível ver as vítimas serem colhidas por um carro que aparenta ser branco, que depois continua a marcha sem prestar auxílio.



Militares do núcleo de apoio da GNR estiveram no local a recolher vestígios, num caso que está sob a alçada do núclero de investigação criminal a acidentes de viação da GNR.