Uma loja de telecomunicações foi assaltada durante a madrugada desta sexta-feira, no Porto. Uma câmara de videovigilância próxima do local captou este assalto ao segundo.Nas imagens exclusivas a que oteve acesso, é possível ver dois homens a rondar a montra da loja, cerca das 04h00. Momentos depois, um dos assaltantes começa a forçar a abertura das grades de segurança da loja.Depois de várias insistências, as grades da loja começaram a ceder. Quando as conseguiram abrir, os dois homens partiram o vidro e começaram a encher um saco e uma mochila com vários telemóveis.Os assaltantes conseguiram roubar mercadoria no valor de cerca de quatro mil euros.