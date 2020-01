Vídeo luso captado durante Liga das Nações trama hooligan inglês

Um vídeo filmado nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, durante a Liga das Nações, está a ser usado pelas autoridades britânicas para banir do futebol um dos hooligans mais polémicos do Reino Unido.



Tommy Robinson, ex-dirigente da English Defense League (EDL) - um grupo de extrema-direita antimuçulmano e nacionalista conhecido pela violência - foi apanhado a espancar um homem antes do jogo Inglaterra-Holanda, a 6 de junho do ano passado.

As imagens estão a gerar polémica, uma vez que foram acrescentadas a um processo judicial que já corria contra o hooligan, aberto pela polícia de Bedfordshire e pela Unidade Policial de Futebol do Reino Unido, no qual é pedido à Justiça que emita uma ordem de interdição para que Tommy Robinson seja banido de qualquer jogo envolvendo equipas britânicas, mesmo no estrangeiro.



Na altura, o fundador da EDL estava impedido de entrar em estádios, mas essa proibição não era válida em Portugal.

Ao contrário do que acontece em Portugal, onde o número de interdições do género são residuais, em Inglaterra, os alvos destas decisões são obrigados a apresentarem-se numa esquadra à hora dos encontros.



Os advogados de Tommy Robinson tentaram retirar as imagens do processo, mas o Tribunal de Luton declarou na sexta-feira que são admissíveis para sustentar a sentença, que será conhecida a 24 de março. Tommy Robinson alega que estava a defender-se quando foi filmado.