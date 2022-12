Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matt The Cat (@matt.vasi)

Um homem morreu e outro ficou ferido na sequência de uma colisão, na tarde do passado sábado, entre dois parapentes na Serra da Arrábida, em Setúbal. Um vídeo mostra as imagens do choque mortal.Os dois homens eram de nacionalidade brasileira. A vítima mortal tinha 51 anos.O acidente aconteceu perto do Convento de Nossa Senhora da Arrábida, na EN 379-1.