Vídeo mostra bezerro a tentar escapar à morte no porto de Setúbal

Animal com menos de um ano acabou por ser encurralado e capturado após uma hora de fuga.

Um vídeo que está a ser divulgado no Youtube mostra um bezerro desesperado a tentar fugir no porto de Setúbal. O animal fugiu de um camião durante o embarque de um navio de exportação de animais no porto de Setúbal esta quarta-feira.



O bezerro correu desesperadamente durante cerca de uma hora a tentar encontrar uma escapatória enquanto várias pessoas com a ajuda de carros o tentavam capturar.



O animal tinha menos de um ano e acabou por ser encurralado e capturado.



Segundo a organização Setubal Animal Save – Stop Live Exports, milhares de animais foram embarcados para outros países com a finalidade de consumo.