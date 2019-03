Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra camião a arder na A1 junto ao Carregado

Fogo deflagrou no sentido Norte - Sul.

19:12

Um camião ardeu durante a tarde desta segunda-feira na Autoestrada 1, junto ao Carregado, no sentido Norte - Sul.



De acordo com informação avançada ao CM através de fonte oficial da GNR do Carregado, to veiculo acidentado tratava-se deum pesado de mercadorias que ardeu totalmente no acesso da Autoestrada 1 para a A10.



As autoridades não conseguiram para já avançar a causa do incêndio mas confirmaram que não houve feridos, apenas danos materiais a registar.



O trânsito não esteve condicionado. O alerta aconteceu cerca das 17h00.