Vídeo mostra carrinha em contramão em violenta colisão com carro no IC2 em Sacavém

Um homem conduziu uma carrinha durante alguns quilómetros no IC2 em contramão, no sentido Santa Iria da Azóia-Santarém, acabando por colidir violentamente com outro carro, sofrendo ferimentos graves. O condutor do outro veículo sofreu ferimentos ligeiros.Segundo apurou o, as duas vítimas foram levadas ao Hospital de Santa Maria. Num vídeo a que o CM teve acesso, e que mostra o momento da violenta colisão, é possível ver o condutor da carrinha Toyo Hiace a percorrer alguns quilómetros da estrada em contramão. A carrinha acaba por colidir frontalmente com um veículo ligeiro, ficando com a frente destruída.O acidente obrigou ao corte do trânsito no sentido Santa Iria da Azóia-Santarém.O alerta foi dado pelas 16h30 desta quarta-feira. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros, a PSP e o INEM, apoiados por três viaturas.