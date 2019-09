Vídeo mostra carro destravado que feriu idosa em Santa Maria da Feira

Uma idosa ficou ferida, no sábado de manhã, depois de ter embatido num carro que ficou destravado e entrou de rompante na avenida do Monumento, em Santa Maria da Feira, onde seguia.A vítima ainda travou mas não conseguiu evitar o violento embate.Todo o acidente ficou gravado nas imagens de videovigilância da oficina onde o carro que ficou destravado iria ser alvo de uma mudança de pneus.O embate aconteceu quando o proprietário esperava para ser atendido. Nas imagens é possível ver todo o percurso feito pela viatura no espaço privado até ao embate na rua.