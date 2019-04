Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra carro em chamas na A1 em Fátima

Fogo deflagrou durante a tarde desta segunda-feira, no sentido Sul - Norte.

16:40

Um veículo ficou totalmente destruído pelas chamas durante a tarde desta segunda-feira, ao quilómetro 108, na Auto-Estrada 1, sentido Sul - Norte, junto à saída para Fátima.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Santarém, não há feridos a registar.



O alerta foi dado cerca das 15h38. Por volta das 16h45, encontravam-se no local 10 operacionais e quatro viaturas de apoio, no entanto, o incidente não obrigou ao corte de trânsito, segundo avançou a mesma fonte.