Jovem empurrado de escadas "na noite" em Vila Real. Veja as imagens

Um jovem de 20 anos foi transportado para o hospital de Vila Real depois de ser empurrado de um corrimão, imobilizando-se no solo de joelhos após ter caído de uma altura com aproximadamente três metros.Pouco passava da 01h30 deste domingo quando tudo aconteceu. As imagens de vídeo captadas por um leitor do Correio da Manhã mostram um aglomerado de pessoas no Largo do Pioledo, em Vila Real. No meio da confusão de uma rixa, é percetível nas imagens que uma pessoa é empurrada de umas escadas.João Martins, Comissário da PSP de Vila Real, confirma a existência de uma ocorrência "na madrugada de domingo na zona do Pioledo onde a autoridade foi chamada para desacatos".Também Ricardo Costa, segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde de Vila Real sublinha que "os bombeiros foram acionados para uma situação de trauma à 01h52 deste domingo no Largo do Pioledo. À chegada dos operacionais, os mesmos socorreram uma vítima do sexo masculino, com 20 anos, que apresentava ferimentos ligeiros e que foi transportada para o hospital de Vila Real".João Martins da PSP de Vila Real acrescenta que "a zona do Pioledo, por ser um espaço de diversão noturna muito frequentado na cidade transmontana, tem tido um reforço de policiamento para garantir a ordem pública".