Vídeo mostra jovens a vandalizar triciclo de empresa de bolas de berlim em Lisboa

Empresa Berlineta expôs o caso no Facebook e garantiu já ter apresentado queixa policial.

19:13

Um vídeo mostra um grupo de jovens a vandalizar uma mota pertencente à empresa Berlineta, que comercializa bolas de berlim, e que estava estacionada na Rua Paio Peres Correia, em Lisboa.



As imagens foram partilhadas pelo Facebook da empresa que denunciou a situação e garantiu que já apresentou queixa na polícia. De acordo com os responsáveis pela página, o caso aconteceu na passada segunda-feira e foi partilhado pelos jovens nas redes sociais.



"Somos uma empresa pequena e familiar com cerca de 4 anos, tínhamos já trabalho para começar com o nosso triciclo, o qual, tivemos que desistir devido aos danos causados (...) Precisamos da vossa ajuda para expôr esta situação, por favor partilhem", pode ler-se na publicação.