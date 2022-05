Vídeo mostra momentos de tensão vividos durante a tarde no Bairro do Cerco no Porto

Imagens a que ateve acesso mostram o momento de tensão vivido esta tarde de quarta-feira no Bairro do Cerco, no Porto.O vídeo mostra dois homens com o que parecem ser caçadeiras. Ao mesmo tempo passam duas viaturas da PSP.O alvo dos disparos terá sido a casa da mãe de Marco 'Orelhas', a avó de Renato Gonçalves, suspeito da morte de Igor Silva ocorrida durante os festejos do FC Porto.Segundo apurou oos indivíduos com as caçadeiras nas mãos não terão sido os autores dos disparos ouvidos mas terão surgido em defesa de amigos.