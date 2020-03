Vídeo mostra motorista de autocarro com adeptos do Paços de Ferreira a ser agredido por militares da GNR

O motorista de um dos autocarros que transportava adeptos do Paços de Ferreira, após o jogo com o Desportivo das Aves (1-3), em Vila das Aves, no domingo, foi detido pela GNR.



A detenção foi filmada e os vídeos partilhados nas redes sociais, referindo "bastonadas" e "violência" por parte dos guardas. A GNR indica ao CM que foi aberto um processo interno de averiguações.

Ao que o CM conseguiu apurar, estavam a ser lançadas garrafas de vidro do autocarro para a via pública.



Quando foi abordado pela GNR, o motorista, de 45 anos, recusou abrir a porta do veículo e empurrou os militares. Foi detido por resistência e coação.