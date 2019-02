Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra raiva de GNR a destruir carro em autoestrada

Militares usam marretas para destruir viatura de suspeitos de tráfico.

16.02.19

A CMTV teve acesso a um vídeo gravado pelos próprios militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR que mostram uma operação montada para capturar dois suspeitos de tráfico de droga.



Estavam cercados, mas mesmo assim a sua detenção foi envolta em violência extrema, com militares a usarem marretas para partir os vidros da viatura.



As imagens remontam a 18 de maio de 2015, em plena A29, em Aveiro, mas foram precisos quase quatro anos para que estas imagens viessem a público.