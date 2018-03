Vídeo mostra tornado que varreu o Algarve a arrancar árvores

Leitores do CM mostram efeitos do mau tempo.

12:53

Depois de rajadas de vento de 180 km/h terem varrido o Algarve este domingo, continuam a surgir relatos e imagens captadas por quem viveu momentos de pânico e temeu o pior devido ao mau tempo. Pouco antes das 16h00 um tornado devastou o sotavento algarvio, entre Faro e Castro Marim, e destruiu casas, derrubou árvores, muros, postes de eletricidade e até cortou comunicações.Em toda a região do Algarve, que continua a ser afetada pelos efeitos do mau tempo, ficaram pelo menos seis pessoas desalojadas. A força do vento deixou marcas em Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila e os leitores docontinuam a enviar fotografias e vídeos que mostram os efeitos do mau tempo não só no Sul como a Norte, onde foram registados deslizamentos de terras que obrigaram ao corte da Linha da Beira Alta.Pode enviar as suas fotos e vídeos para o email portal@cmjornal.pt e partilhar com o CM o seu relato sobre como sofreu com os efeitos do mau tempo-O leitor doDiogo Gago mostrou que os ventos fortes até arrancaram o asfalto em Faro.O Muro do campo de futebol de Moncarapacho não resistiu e caiu para cima dos carros, como registou a leitora doCláudia.