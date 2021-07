"Vídeo prova que houve carinho", diz advogado de portugueses suspeitos de violarem jovens em Espanha

O vídeo [feito pelos quatro jovens] prova que houve carinho entre todos, não houve ameaças nem insultos. Pouco depois do vídeo, as jovens saíram do apartamento sem nenhum problema", garantiu ontem ao CM Germán Inclán, que defende os portugueses detidos em Gijón, Espanha, após terem sido acusados de violação por duas raparigas, de 22 e 23 anos. Renato e João, de 23 e 28 anos, saíram em liberdade e já estão em casa, numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão. Alberto e Diogo, na mesma faixa etária, ficaram presos no Centro Penitenciário das Astúrias.Para reverter essa situação e libertar os dois portugueses, o advogado quer ver realizadas perícias aos telemóveis das duas mulheres. Vai pedir essa mesma diligência no âmbito de um recurso das medidas de coação. A defesa dos jovens pretende que sejam analisadas as conversas que as duas, de nacionalidade espanhola, tiveram nos momentos que antecederam a apresentação da queixa, na madrugada de sábado.