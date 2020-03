Videoclipe com armas de fogo e incitamento à violência na mira da PSP

O videoclipe, difundido no YouTube no dia 20, conta já com quase quatro milhões de visualizações.



Manter a paz social

No comunicado, divulgado esta terça-feira, a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública apela ainda "a todos os cidadãos para o cumprimento da lei e das normas essenciais à manutenção da paz social".

A PSP já identificou várias pessoas filmadas no videoclipe do rapper francês Sofiane, gravado para a música ‘Des Malades’ nos bairros da Pasteleira e do Cerco - dois dos mais problemáticos do Porto.A Direção Nacional da Polícia indica que em causa estão "factos suscetíveis de enquadramento criminal", como a exibição de armas de fogo e o incitamento à violência.Ao que oapurou, alguns dos identificados são já conhecidos das autoridades. O resultado das diligências da PSP foi já comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal.No videoclipe são visíveis sacos com droga, álcool, maços de notas e armas de fogo que chegam a ser disparadas várias vezes para o ar. A maioria dos figurantes envergam camisolas do FC Porto. Nas imagens pode ver-se que são usadas tochas, mostram-se soqueiras, cães de raças potencialmente perigosas (rottweiler e pitbull) e conduzem-se motas sem capacete - tudo em frente a crianças.A PSP indica que "irá manter-se atenta, desenvolvendo as medidas de polícia que venham a ser consideradas necessárias a garantir a tranquilidade e a segurança".As imagens mostram também vários homens encapuzados e um outro a envergar um colete à prova de bala enquanto, pelo bairro da Pasteleira, passa uma carrinha da PSP.