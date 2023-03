Têm idades entre os 15 e os 25 anos, são leais entre si, residem no mesmo bairro e gostam do mesmo estilo de música. Usam videoclips musicais, quase sempre com temáticas ligadas a gangs - como vestuário, símbolos - e mensagens de apelo à vingança entre grupos para difusão da rivalidade.



Este é o perfil do delinquente juvenil descrito no mais recente Relatório Anual de Segurança Interna, relativo a 2022, que traça um quadro assustador da criminalidade praticada por gangs de jovens, em especial na Área Metropolitana de Lisboa e com uma tendência de crescimento muito preocupante.









