Videovigilância nas estações de comboios de Lisboa

A Infraestruturas de Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento de um concurso público para substituição dos equipamentos de videovigilância em quatro estações de comboios de Lisboa (Roma-Areeiro, Entrecampos, Sete Rios e de Campolide) com o valor-base de 250 mil euros.



"A renovação do atual sistema de videovigilância das Estações da Linha de Cintura, dotando estes espaços com equipamentos mais modernos, permitirá uma maior capacidade em garantir os níveis de segurança adequados aos milhares de utentes e passageiros que diariamente ali circulam", salientou a empresa.

