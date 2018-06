Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Videovigilância no Bairro Alto caça 349 crimes

As 27 câmaras estão operacionais entre as 18h00 e as 7h00.

Por João Carlos Rodrigues | 08:41

A videovigilância do Bairro Alto, em Lisboa, captou 349 situações de crime desde a ativação do sistema em maio de 2014, segundo dados fornecidos pela PSP.



As 27 câmaras permitem a visualização de imagens, em tempo real, entre as 18h00 e as 7h00, e podem ser usadas como meio de identificação e prova em investigações e processos judiciais.



De acordo com a PSP, do total de casos registados, houve 27 ocorrências que "foram percecionadas pelo operador ao sistema" em direto, o que permitiu uma mobilização das autoridades na hora para responder à situação.



A PSP faz "um balanço positivo" dos primeiros quatro anos desta rede de videovigilância, "na medida em que tem servido quer como fator dissuasor da criminalidade, quer como meio de prova em inúmeros inquéritos criminais".



O vereador da Segurança, Miguel Gaspar, afirma que o município está a "aguardar que a PSP termine o trabalho de levantamento dos [novos] locais" onde o sistema de videovigilância vai ser implementado: em 2019, o Cais do Sodré e a frente ribeirinha do Tejo serão alvo desta intervenção.