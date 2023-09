O sistema de videovigilância da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) do Monte de Caparica, Almada, vai funcionar como recurso da PJ de Setúbal na investigação à morte da bebé Madalena, de 10 meses, na terça-feira.



Os investigadores querem perceber a hora exata da chegada do pai da menina ao estacionamento do local de trabalho - é ali professor e membro da direção de um departamento de Engenharia.









