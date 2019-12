Videovigilância trai rececionistas que desviaram dinheiro de hotel no Porto

Dois rececionistas de um hotel no Porto desviaram, no espaço de poucos dias, um total de 152 euros para os próprios bolsos. Julgados e condenados pelo crime de falsidade informática, têm agora de pagar 1400 euros cada um. Recorreram, alegando o uso indevido da videovigilância, mas não lhes foi dada razão.O caso começa em 2015. Os dois funcionários engendraram um plano para ficarem com determinados pagamentos feitos em numerário. Não emitiam faturas e tentavam apagar as provas no sistema informático interno, onde eram lançados todos os consumos dos hóspedes. Utilizando logins e nomes de utilizadores de colegas, os arguidos faziam "operações de anulação com justificação em descontos", de forma a ocultar os desvios.O problema foi quando um cliente apresentou uma reclamação devido à qualidade da refeição no restaurante do hotel. Um dos responsáveis pela unidade verificou que aquele consumo nem sequer tinha sido faturado - com o pagamento, em numerário, a ser "objeto de uma série de operações sucessivas no sistema informático". Apercebendo-se de mais situações similares, supostamente feitas por vários funcionários, a gerência foi às imagens de videovigilância e apanhou sempre os mesmos dois rececionistas a executarem o esquema.Recorreram para a Relação, alegando o direito à imagem, pedindo a exclusão dessa prova. Perderam. Os juízes entendem que, neste caso em concreto, o interesse no apuramento dos factos se sobrepõe.