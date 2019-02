Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidro rachado obriga avião da United Airlines a aterrar de emergência em Lisboa

Problema levou o comandante a regressar à capital portuguesa quando sobrevoava o Atlântico.

Por João Tavares | 19:33

Um avião da companhia norte-americana United Airlines declarou emergência, esta quinta-feira ao final da manhã, depois de ter levantado voo do aeroporto Humberto Delgado. O aparelho viu-se obrigado a regressar a Lisboa, onde aterrou sem problemas.



Um problema no vidro do cockpit levou o comandante do Boeing 757 a regressar a Lisboa – isto quando sobrevoava o Atlântico –, de onde tinha levantado voo às 10h37, em direção a Nova Iorque.



Voltou à pista às 14h01, onde estavam em alerta meios de emergência, avançou fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal. Não houve feridos a registar.