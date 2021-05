Vieira afirma que "já era um empresário de renome" antes do BES e do Benfica

O presidente da Promovalor e do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse esta segunda-feira no parlamento que "já era um empresário de renome" antes do seu relacionamento com o Banco Espírito Santo (BES) e a ida para o clube.

"Eu, Luís Filipe Vieira, já era um empresário de renome e relevância na área do imobiliário em Portugal", disse esta segunda-feira aos deputados durante a sua intervenção inicial na audição na comissão de inquérito ao Novo Banco.

O presidente da Promovalor está a ser ouvido pelos deputados da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, no âmbito das audições aos grandes devedores da instituição financeira.