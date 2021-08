Vieira do Minho aposta em passadeiras 3D para aumentar segurança rodoviária

"A implementação deste tipo de passadeiras é feita através da pintura, tal como nas passadeiras convencionais, mas de forma diferente do habitual: é desenhada com o propósito de gerar uma ilusão de ótica aos automobilistas, a partir de uma certa distância", pode ler-se no site da autarquia.





O Município de Vieira do Minho decidiu pintar passadeiras 3D para apelar à prevenção rodoviária e tentar reduzir os acidentes.Várias passadeiras para peões foram repintadas na zona do perímetro urbano da Vila de Vieira do Minho.O município faz agora parte de um lote restrito que dispõe de passadeiras 3D.O objetivo é aumentar a segurança rodoviária, as faixas brancas parecem um "obstáculo flutuante" que leva os condutores a abrandar.