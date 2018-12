Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vieira não pôs em causa atividade de assessor” alega o MP no caso E-Toupeira

Procurador quer que todos os arguidos sejam levados a julgamento.

Por Débora Carvalho | 01:30

O Ministério Público alega que "Luís Filipe Vieira e os restantes administradores da Benfica SAD nunca puseram em causa a atividade de Paulo Gonçalves" e que a SAD, ao aceitar as informações das ‘toupeiras’, "violou os deveres de vigilância".



O procurador Valter Alves referiu esta segunda-feira, no debate instrutório do caso E-Toupeira, que foi dado conhecimento da oferta de ingressos a Luís Filipe Vieira, como provam os mails que constam nos autos. Diz ainda que o ex-assessor jurídico da SAD era "amigo e braço-direito" do presidente do clube.



Para o MP, o jurista esteve sempre próximo "da liderança e das tomadas de decisão da direção" e as ofertas de merchandising e os convites "não foram entregues por amizade".



"A amizade não pode justificar tudo", frisou. O magistrado pediu à juíza Ana Peres que pronuncie todos os arguidos - Benfica SAD, Paulo Gonçalves e os dois funcionários judiciais - conforme a acusação e os leve a julgamento. Dificilmente nestes casos, a corrupção "é tão vasta e cristalina" como agora, disse.



A defesa da Benfica SAD fala em falta de provas e o advogado Carlos Pinto Abreu diz que Paulo Gonçalves é "vítima de um assassínio cívico".



‘Toupeiras’ do Benfica viviam de alguns "favorzinhos" para terem "um status"

Para o Ministério Público, os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Silva viviam "destes favorzinhos" [convites, lugares de garagem e informações do clube] para terem "um status". O procurador reconhece que mais do que uma vantagem patrimonial, era importante para os oficiais de Justiça gabarem-se do acesso privilegiado ao Estádio da Luz. "Tinham direito a quatro convites por semana e quando não iam aos jogos davam-se ao luxo de oferecer os bilhetes aos amigos", alegou um dos assistentes.



Compara arguido ao ministro Centeno

Paulo Gomes, que defende José Silva, mencionou o caso do ministro Mário Centeno – oferta de bilhetes para a Luz – questionando se o mesmo não se assemelha à situação do seu cliente. Já o advogado de Júlio Loureiro, o funcionário de Guimarães, considera que a acusação é "obscura".



PORMENORES

Decisão no dia 13

A juíza de instrução Ana Peres marcou esta segunda-feira a decisão instrutória para o próximo dia 13, às 14h30, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.



Mais de quatro horas

O debate instrutório durou mais mais de quatro horas. O procurador do Ministério Público Valter Alves tinha 30 minutos para falar e colocou um cronómetro no computador para controlar o tempo.



Acusada de 30 crimes

A Benfica SAD está acusada da prática de 30 crimes, entre os quais corrupção. Já Paulo Gonçalves responde por 79 crimes. Para o Ministério Público, o alegado corruptor pediu informações de processo judiciais em troca de bilhetes para os jogos, camisolas e outros produtos de merchandising do clube.