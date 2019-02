Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vigiava idosas para as roubar em Miranda do Corvo

Ladrão está em preventiva. Atacava pelo método do esticão.

Por Luís Oliveira | 09:51

Mudou-se provisoriamente da zona da Grande Lisboa para a de Coimbra para praticar os crimes. Um homem de 27 anos foi detido pela GNR por suspeita da autoria de vários roubos por esticão na zona de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.



Os alvos eram sobretudo pessoas idosas com poucas hipóteses de defesa. O jovem, que provocou grande alarme social naquela zona, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



A estratégia passava por selecionar as vítimas, vigiar as suas rotinas, avaliar as suas posses e depois planear o ataque em zonas pouco ou nada movimentadas. A GNR reuniu para já provas que o ligam a três roubos, mas não está de todo descartada a possibilidade de ter cometido mais crimes em outras zonas dos distritos de Coimbra e Viseu, até porque poderá haver vítimas que não fizeram queixa.



"O suspeito selecionava mulheres idosas e tinha como modo de ação empurrar as vítimas, e ao mesmo tempo, arrancava-lhes os fios de ouro e levava-lhes as carteiras", descreve a GNR, sobre a forma de atuar do assaltante que andava a ser procurado pelas autoridades nos últimos três meses. Após testemunhos das vítimas e recolha de vestígios, a GNR solicitou ao tribunal um mandado para efetuar uma busca à casa que o suspeito tem na Azambuja.



A GNR da Lousã recuperou provas que o ligam aos crimes. O homem foi presente a um juiz de instrução do Tribunal Judicial de Coimbra, que lhe determinou a medida de coação mais gravosa.