Vigilância aplicada a 950 acusados de violência doméstica

Novecentas e cinquenta pessoas estavam, no fim de outubro deste ano, a cumprir pena ou a ser alvo de medidas de coação pelo crime de violência doméstica. Este número representa uma subida de 100,42% face aos 474 casos registados no final de 2015.Os dados esta segunda-feira revelados constam da estatística mensal de penas e medidas com vigilância eletrónica, da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. O documento atesta, de resto, a subida meteórica do combate a este tipo de criminalidade nos últimos anos.No final de 2012, quando começou a ser aplicada a medida de coação de vigilância eletrónica, tinham sido abertos apenas 116 processos, registando-se um aumento constante nos anos seguintes. Dos 819 arguidos por violência doméstica que, neste momento, estão a ser vigiados eletronicamente, 14 são mulheres.Um homem de 47 anos foi detido pela GNR por violência doméstica sobre a mulher, de 45, e um filho menor, numa aldeia de Gouveia, anunciou esta segunda-feira a força policial.A GNR recebeu uma denúncia e reuniu provas que confirmaram que o suspeito exercia violência física e ameaçava mulher e filho. Foi detido e presente a um juiz do Tribunal de Almeida que o obrigou a sair de casa, proibiu de se aproximar das vítimas e de ir à escola do filho. Vai ser controlado por pulseira eletrónica.Dos 1990 pedidos de vigilância eletrónica feitos aos Serviços Prisionais até outubro, 41,15% (819) foram para arguidos por violência doméstica.No final de outubro, mês a que diz respeito o último relatório dos Serviços Prisionais, divulgado esta segunda-feira, três arguidos estavam com pulseira eletrónica pelo crime de incêndio.