Um vigilante, de 34 anos, vai ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, por ter na sua posse diversos ficheiros de pornografia infantil. Em março de 2019, o homem chegou mesmo a publicar numa página da rede social Facebook que criou um vídeo de uma menina, com menos de 14 anos, a ser violada por um homem. Responde pelo crime de pornografia de menores na forma agravada e começa a ser julgado no início de junho.









A acusação diz que o suspeito usava duas aplicações de comunicação no telemóvel - o ICQ New e o Telegram - para entrar em grupos em que visionava vídeos e fotografias de crianças a serem abusadas. Numa dessas aplicações, o suspeito inscreveu-se com o número de telemóvel da mãe. O vigilante manteve ainda conversas com os membros desses grupos e chegou a confessar a um deles que queria manter relações sexuais com crianças. Nas buscas realizadas no início deste ano, a Polícia Judiciária encontrou vários ficheiros de pornografia infantil no telemóvel do arguido. Está na cadeia.