Nove horas antes de Ihor Homeniuk, de 40 anos, morrer no Aeroporto de Lisboa, o vigilante Paulo Marcelo viu-o “de joelhos”, com “o pé de um inspetor na cabeça” e a levar “uma bastonada nas costas”. “Eu só vi dar uma, não sei se foram mais.” Não viu mais porque o mandaram embora. “Disseram-me ‘isto aqui não é para ninguém ver’, recordou ontem o segurança no julgamento dos três inspetores do SEF (Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja) acusados do homicídio do cidadão ucraniano.









É a primeira vez que uma testemunha confirma em tribunal as alegadas agressões. O depoimento do vigilante foi, contudo, marcado por hesitações e contradições. Nos anteriores interrogatórios, contou que não viu as agressões. Confrontado pelo juiz Rui Coelho com a nova versão, jurou que agora é que “está a dizer a verdade”. “Não quis prejudicar ninguém. Mas toda a gente sabe o que aconteceu”, assegurou. A testemunha contou também que ouviu “gritos agonizantes”, comparando a situação com “um cão a levar pancada”. “Ele gritava ‘ai, ai, ai’. Ouvi pancadas e ouvir bater”, descreveu. Paulo Marcelo admitiu ainda que atou os pés de Ihor com duas voltas de fita adesiva “para ele não se magoar”. “Estava muito inquieto”, explicou.

Manuel Marques também prestou depoimento. O vigilante garantiu que também viu o “inspetor Laja a fazer muita força com o pé em cima da cabeça de Ihor”. O crime terá acontecido a 12 de março, dois dias depois de Ihor ter sido impedido de entrar em Portugal.