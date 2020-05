Vigília de homenagem a morto a tiro e à facada no Seixal

Decorreu este sábado uma vigília de homenagem a Wiston Rodrigues, o homem de 35 anos morto ao tiro e à facada na tarde de dia 24 de maio, na Quinta da Cucena, Paio Pires, Seixal.Os participantes fizeram o percurso a pé entre a estação da Fertagus do Fogueteiro e o bairro onde ocorreu o crime. Todos trajavam peças de roupa brancas. A GNR acompanhou a vigília, que decorreu sem incidentes.Entretanto, osoube que os 13 elementos da PJ de Setúbal que tiveram contacto próximo com António Rodrigues, pai da vítima mortal e ferido grave nos incidentes, infetado com Covid-19, testaram todos negativos à doença, e regressam amanhã ao trabalho.