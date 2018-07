Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila de 1700 habitantes em Bragança vai ter ensino superior

Antigas instalações da Escola Profissional de Ansiães vão receber um curso de Energias Renováveis e Instalações Elétricas.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:43

É uma iniciativa fantástica. Estudei na Escola Profissional de Ansiães e é muito triste ver o edifício sem movimentações de alunos, professores e funcionários. Além de ser uma ótima solução para as instalações, acaba por se juntar o útil ao agradável e dar a oportunidade às pessoas de terem uma licenciatura de forma mais acessível", diz Vera Castro, satisfeita por Carrazeda de Ansiães passar a ter, já no próximo ano letivo, um curso técnico superior profissional de Energias Renováveis e Instalações Elétricas, promovido pelo Instituto Politécnico de Bragança.



"A iniciativa partiu do município de Carrazeda de Ansiães. No começo do mandato existia a pretensão de dar uma utilização ao edifício onde funcionou a Escola Profissional de Ansiães e foram contactadas várias instituições sobre a possibilidade de aí lecionarem cursos. Desde o início que o Politécnico mostrou total disponibilidade para a criação de um curso ligado à vertente tecnológica, o que fazia todo o sentido, já que as instalações estão preparadas para receber cursos dessas áreas", explica João Gonçalves, presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães - vila que tem cerca de 1700 habitantes.



Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) são formações de curta duração que têm como objetivo conferir qualificação do nível 5, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações. Podem concorrer a estes cursos os titulares de um um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente.



As inscrições podem ser efetuadas online, no site do Instituto Politécnico de Bragança, até 31 de agosto.