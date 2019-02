Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Nova de Gaia investe seis milhões em segurança

Vigilância, segurança humana e videovigilância serão atribuídos a uma empresa por três anos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:46

Vigilância e segurança humana, rondas noturnas e controlo das câmaras de videovigilância 24 horas por dia em 26 propriedades do município são os objetivos do contrato que a Câmara de Vila Nova de Gaia pretende assinar em breve.



O concurso público será lançado com o valor base de 4,9 milhões de euros acrescido de IVA, o que perfaz 6 milhões. O atual contrato termina a 30 de abril. O futuro será válido por 3 anos.



Entre os espaços a usufruir dos serviços de vigilância e segurança estão os Paços do Concelho e o edifício da Presidência, o Convento Corpus Christi, o Solar Condes de Resende, a Casa-Museu Teixeira Lopes, a Biblioteca e o Auditório Municipal.



Encontram-se ainda incluídos pavilhões desportivos, as piscinas de Granja, Lever, Pedroso, Maravedi e Vila d’Este, o Estádio Dr. Jorge Sampaio, o Parque da Lavandeira, o Parque Biológico e o jardim da alameda do Senhor da Pedra.



O município ponderou a divisão por lotes ou pelo tipo de serviços de vigilância a prestar. No entanto, considera que "seria excessivamente onerosa" e que a "complexidade da prestação de serviços pretendida" não se compadece com entendimentos ou procedimentos diferentes de vários contratantes.



Desta forma, todo o serviço de vigilância e segurança será entregue a uma só empresa. A Câmara de Vila Nova de Gaia indica ainda que o adjudicatário deverá salvaguardar que os meios humanos mudam de posto de vigilância de seis em seis meses.



Esta contratação de prestação de serviços de vigilância e segurança humana e de videovigilância será analisada na reunião pública da Câmara agendada para amanhã à tarde.