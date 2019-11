Vila Pouca de Aguiar corta estrada devido a "abatimentos significativos" em antigo bairro mineiro

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar anunciou esta terça-feira o encerramento da Estrada Municipal 1121-1, no antigo bairro mineiro em Campo de Jales, uma zona onde referiu que se têm verificado "abatimentos significativos".

"Ninguém sabe como está e o que pode vir a acontecer e para proteger pessoas e bens decidimos cortar a estrada", afirmou o presidente da autarquia, Alberto Machado, em comunicado.

O município disse que, "em vários locais diferentes, mas sempre na mesma zona sobre galerias da antiga exploração mineira em Campo de Jales, têm-se verificado abatimentos significativos junto a uma habitação e na via de comunicação".

Segundo o comunicado, "a Proteção Civil Municipal verificou novo aluimento" e o presidente da câmara decidiu "encerrar a estrada municipal, junto ao campo de futebol, em Campo de Jales".

Alberto Machado aproveitou para criticar "a morosidade do Estado uma vez que, desde 2015, a autarquia comunica à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) os abatimentos que têm ocorrido não havendo diligência na solução para o problema que persiste".

Os veículos ligeiros têm como alternativa um outro percurso nas imediações, no entanto, o tráfego pesado terá de passar pela Estrada Nacional 212 (EN212).

As minas de Jales, no distrito de Vila Real, foram as últimas de onde se extraiu ouro em Portugal e fecharam em 1992.

No auge da exploração mineira em Jales chegaram a trabalhar entre 500 a 600 pessoas por dia nesta mina, muitas vindas de fora.

Antigos trabalhadores dizem que a mina desceu a 620 metros de profundidade e possuía cerca de 110 quilómetros de escavação.