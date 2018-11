Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Pouca de Aguiar e Murça pagam para terem um médico

Câmaras asseguram custos do serviço de saúde durante oito meses.

Por Tânia Rei | 09:42

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar garante que o posto médico de Campo de Jales - que serve aldeias daquele concelho e de Murça - vai voltar a funcionar já a partir desta semana e por um período estimado de oito meses. O custo deste serviço vai ser, nesta fase, assegurado pelos dois municípios.



O estabelecimento de saúde, que abrange 1300 pessoas das freguesias de Alfarela de Jales e Vreia de Jales (Vila Pouca de Aguiar), bem como de Carva e Vilares (Murça), ficou sem médico em julho, quando a profissional que ali estava destacada adoeceu.



No início de outubro, foi comunicado aos municípios afetos e às juntas de freguesia, pela direção do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, que só em janeiro a médica deveria ser substituída.



Por esse motivo, sabendo antecipadamente que se avizinha o período crítico da gripe e tendo em conta a população envelhecida, as autarquias entenderam avançar com a colocação, por conta própria, de um clínico de medicina geral e familiar, para prestar o serviço três dias por semana.



Entretanto, a Administração Regional de Saúde do Norte autorizou que o novo profissional "possa ter acesso ao sistema de saúde para servir condignamente cerca de 1300 pessoas no planalto de Jales", informou o município de Vila Pouca de Aguiar.



No dia 1, numa reunião com a população promovida no auditório do Conselho Diretivo de Campo de Jales para auscultar a opinião sobre esta situação, os cidadãos manifestaram-se indignados com o Ministério da Saúde pela falta de um médico naquela zona.