Vila Real de Santo António com dívida de 22,7 milhões de água e saneamento

Relatório da Águas do Algarve revela que valor por saldar sofreu aumento no ano passado.

Por José Carlos Eusébio | 09:30

A Câmara de Vila Real de Santo António, através da VRSA SGU, fechou o ano de 2018 com uma dívida (vencida e corrente) de 22,7 milhões de euros à Águas do Algarve (AdA), empresa responsável pelos sistemas multimunicipais de água e saneamento, segundo consta no relatório e contas da AdA.



Ao CM, a autarquia diz que "não reconhece a totalidade desta dívida", estando o contrato "em tribunal e a aguardar por decisão judicial".



De acordo com AdA, foram recebidos da VRSA SGU "cerca de 1,8 milhões de euros", mas como a "faturação do exercício ascendeu a 3,3 milhões" o saldo final foi "superior ao de 2017". E adianta que se mantiveram os "esforços tendentes à regularização da dívida vencida".



O valor total da dívida corrente e vencida representa mais de 57% do montante por saldar de todos os municípios algarvios - a generalidade cumpre o prazo de pagamento (60 dias).



Ao CM, a câmara defende que o contrato que "permitiu à AdA faturar valores mínimos garantidos, quer estes sejam ou não consumidos pela população é totalmente desajustado, nunca tendo esta prática sido aplicada na maioria dos municípios a nível nacional".



E adianta estar a "defender os interesses quer do município, quer da população que representa, exigindo, desta forma, igualdade contratual entre os vários municípios".



Entretanto, está a negociar "um acordo de pagamento relativo à parte da dívida reconhecida pelo município e não integrada nos mínimos de faturação".