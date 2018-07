Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Real de Santo António estuda criação de novo parque de campismo

Utentes lamentam a falta de condições a nível de higiene e eletricidade ao longo do ano.

Por Rafael Duarte | 09:29

A Câmara de Vila Real de Santo António está a estudar uma solução para deslocalizar o parque de campismo de Monte Gordo e criar, de raiz, um novo equipamento mais moderno e com todos os requisitos de conforto. Esta é a resposta da autarquia face às exigências dos utentes.



"Eu pago 560 € todos os meses e tenho o direito de reclamar porque costumo vir para o parque de campismo várias vezes durante o ano e deparo-me sempre com um parque selvagem", lamentou ao CM Carla Costa. Para os utentes o principal problema é mesmo a higiene. Para além de Carla, que exige "condições nas instalações sanitárias, coisa que não há", também Joaquim Nuno lamenta a falta de cuidados porque tem uma filha que "é deficiente e a casa de banho que utiliza está sempre suja".



Mas as casas de banho não são o único problema para os utentes. Carla Costa alerta ainda que "as caravanas fornecem eletricidade a outras caravanas através de um fio elétrico, que está a atravessar a estrada, e os carros ao passarem por cima deixam os utentes preocupados porque é muito perigoso".



Contactada pelo CM, a Câmara de Vila Real de Santo António lembrou que a estrutura do parque de campismo de Monte Gordo tem mais de 50 anos e, por isso, é fundamental um novo equipamento. Entretanto a autarquia recebeu as reclamações dos utentes e garantiu que foi feita uma requalificação de todos os balneários, antes da época balnear, e que tem sido reforçada a limpeza nas casas de banho e na recolha de lixo. Quanto à eletricidade, a reparação das instalações elétricas já se encontra terminada.