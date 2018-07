Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vim para ver um jogo, não vim para assaltar”, afirma chileno

Arguido nega ter participado no ataque ao El Corte Inglés de Gaia e diz que, nesse dia, estava num “encontro amoroso”.

O Ministério Público considera que os três chilenos vieram para Portugal com o objetivo de fazer assaltos milionários - um dos quais ao El Corte Inglés, de Vila Nova de Gaia - de onde, em janeiro de 2017, levaram 124 relógios de luxo, avaliados em cerca de 900 mil euros. Porém, dois dos arguidos, que começaram, esta segunfda-feira, a ser julgados por furto, negaram a autoria do ataque, realizado em apenas sete minutos. O terceiro está ainda em fuga.



"Vim para Portugal, em 2016, para ver o jogo do Real Madrid [com o Sporting]. Sou fanático pelo Real. Depois, acabei por ficar cá para conhecer o País e fui ao Porto. Não vim fazer assaltos", disse ao coletivo de juízes, Nelson Andres Torrez, preso na cadeia de Custóias. O arguido garantiu ainda que, no dia do crime, estava num "encontro amoroso". "Fui à discoteca e conheci uma rapariga. Depois, levei-a para o hotel", referiu. O trio atacou de cara destapada e o furto foi todo registado pelas câmaras de videovigilância.



Francisco Carrasco, o outro assaltante - que também está na cadeia -, negou ter participado no ataque. "Isso é mentira. Se fosse verdade que fui eu que roubei, eu assumia", contou.



A acusação refere ainda que, após terem roubado os relógios, entre os quais 19, Franck Muller (320 mil €), 20, Jaeger-LeCoultre (271 mil €) e 17 Breitling (113 mil €), os três assaltantes enviaram, através dos CTT, todo o material para o Chile. "Mandei uma caixa com roupa, um anel e dois relógios, mas que comprei a um cigano", disse.