Vinga cabeçada com tiro na coxa de um colega de trabalho

Um homem que, a 10 de julho do ano passado, vingou uma cabeçada com um tiro na coxa de um colega de trabalho, junto ao Centro de Apoio Social do Bom Sucesso, Alverca, foi terça-feira detido pela PSP para cumprir os 6 anos e 3 meses de cadeia a que foi condenado.

O atirador tinha um mandado de detenção pelo crime de homicídio qualificado tentado e foi encontrado em Santo António dos Cavaleiros, Loures.

Os dois tinham discutido durante a manhã e o agressor foi a casa, na hora de almoço, buscar uma pistola de calibre 9 mm (reservada a polícias e militares). Deu-lhe o tiro. Foi condenado e não se apresentou após o trânsito em julgado da decisão.