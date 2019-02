Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vingança de condutor alcoolizado faz dois mortos em Paredes

Suspeito tinha taxa de álcool no sangue de 2,2 g/l e foi detido pela Judiciária.

Por Aureliana Gomes, Nelson Rodrigues e Liliana Rodrigues | 01:30

"Quantos é que vamos matar hoje?" foi a pergunta que José Pinto, 45 anos, fez ao filho, de 13, após ter sido expulso de uma festa, no Moto Clube de Rebordosa, Paredes, sábado à tarde.



Entrou no carro, atropelou cinco homens - dois morreram este domingo de madrugada - e abalroou vários carros. Foi ao posto da GNR de Lordelo apresentar queixa por agressões contra as pessoas que acabara de atropelar. Neste local, foi detido pela PJ. Apresentava uma taxa de alcoolemia de 2,2 g/l.



Pedro Leal, de 36 anos, e José Nogueira, de 30, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. O mais velho, conhecido por ‘Espanhol’, casado e com uma filha menor, tinha sobrevivido, há cerca de um ano, a um grave acidente que o deixara em coma. Já José Nogueira deixa dois filhos menores - um de seis e outro de quatro anos.



Este domingo, o Moto Clube de Rebordosa manteve as bandeiras a meia haste, num ambiente de consternação e revolta. Alguns amigos das vítimas disseram ao CM que ficaram "em choque" com o que aconteceu. E esse é o sentimento espelhado nas redes sociais, lendo-se testemunhos de mágoa de amigos das vítimas, como "desolador, vazio e inexplicável" ou "a vida é tão injusta". Também a Câmara de Paredes lamentou o sucedido.



José Pinto vai ser presente a juiz esta segunda-feira, no Tribunal do Marco de Canaveses, para aplicação das medidas de coação. Está indiciado de cinco crimes de homicídio, dois consumados e três na forma tentada.



PORMENORES

Morre na segunda cirurgia

Após ser levado para o Hospital de Santo António, no Porto, José Nogueira foi submetido a duas operações cirúrgicas e morreu na segunda intervenção. Era sócio do Moto Clube.



Era elemento da direção

Pedro Leal, a outra vítima mortal, era elemento da direção do Moto Clube de Rebordosa. O óbito foi declarado de madrugada, no Hospital de S. João.



Bandeiras ficam a meia haste na sede

A sede do Moto Clube de Rebordosa estava, este domingo, com as bandeiras a meia haste, em sinal de luto. Na rede social Facebook, a associação lamentou a morte "de dois amigos" e apelou à solidariedade para com os familiares das vítimas.