Vinte anos de cadeia por matar professor à facada

Joaquim Guedes, de 29 anos, saiu com uma navalha de casa, em Lagoa, e andou 250 metros ao encontro do professor João Marcelino, de 56 anos. Alegando que se defendeu de uma investida sexual do docente, Joaquim atacou-o. Com a vítima já no chão, tapou-o com uma manta e desferiu-lhe mais golpes, num total de 26.Arrastou o corpo, com uma pá meteu-lhe terra em cima, e fugiu com o carro da vítima. O Supremo aplicou-lhe agora 20 anos de prisão, menos quatro anos do que os decididos no julgamento inicial.O crime remonta à noite de 28 de fevereiro de 2017, cerca de um mês após homicida e vítima se terem conhecido. Se Joaquim Guedes alega apenas ter-se defendido, já o Ministério Público ficou convicto de que o homicida se queria apropriar-se do Audi A3 da vítima, cujo título de propriedade mudou dois dias após o crime, falsificando a assinatura de João Marcelino.Em tribunal, Joaquim Guedes confessou o crime, mas defendeu que a pena devia ser menor, daí ter recorrido para o Tribunal da Relação de Lisboa – que a reduziu de 24 para 22 anos – e agora para o Supremo, que fixou a pena em 20 anos.Além do homicídio qualificado, o detido respondeu ainda em tribunal pelos crimes de furto qualificado e falsificação de documentos, respeitante ao facto de se ter apoderado da viatura avaliada em 12 mil euros e a ter mudado para seu nome. Chegou mesmo a dizer a um amigo que tinha comprado o veículo a um homem de nacionalidade brasileira.