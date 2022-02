Vinte e dois tripulantes do navio ‘Felicity Ace’, que sofreu um incêndio no porão de carga (automóveis da Alemanha para os EUA) a 170 km do Faial, Açores, foram esta quarta-feira resgatados por um helicóptero EH-101 da Força Aérea, numa operação coordenada pela Marinha.Onze foram retirados de uma jangada salva-vidas e os restantes de um segundo navio mercante que os recolheu. Ninguém ficou ferido e não há foco de poluição, assegura a Marinha. Navio será rebocado.