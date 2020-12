O antigo presidente do Turismo do Porto e outros 28 arguidos vão ser julgados por participação económica em negócio, peculato, abuso de poder, corrupção falsificação e recebimento indevido de vantagem.



A decisão é do tribunal de instrução, que manteve os termos da acusação da chamada operação Éter. Melchior Moreira e os restantes arguidos estão indiciados por cerca de 150 crimes num esquema de viciação de procedimentos de contratação pública na entidade de Turismo.

